Игорь Руденя провёл встречу с Председателем Правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным

3 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области встречу с Председателем Правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным. Обсуждалось взаимодействие в решении социально значимых задач.

В феврале текущего МФЦ Тверской области и региональное отделение Пенсионного фонда подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение предоставления услуг фонда через МФЦ. Игорь Руденя и Максим Топилин обсудили развитие сотрудничества ПФР и МФЦ в Тверской области в рамках подписанного соглашения, чтобы сделать услуги ещё более доступными и удобными для граждан.

«В Тверской области взаимодействие с Пенсионным фондом России осуществляется на высоком уровне. МФЦ и Министерство социальной защиты активно сотрудничают с Пенсионным фондом. Сегодня стоит задача обеспечения качественного предоставления услуг жителям региона», — сказал Игорь Руденя.

В настоящее время в соответствии с соглашением через МФЦ предоставляется 18 из 23 услуг Пенсионного фонда.

«Услуги должны предоставляться как можно шире и как можно более удобно для граждан. Люди должны иметь выбор: получать услуги в Пенсионном фонде или МФЦ, в том числе и в электронном виде», — отметил Максим Топилин.

Игорь Руденя подчеркнул: в Тверской области приоритетное внимание уделяется вопросам развития демографии. На встрече шла речь о развитии программы материнского капитала, предоставлении единовременных выплат к Дню Победы ветеранам и других темах.

Пресс-служба Правительства Тверской области