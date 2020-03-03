Тверская область готовится к безаварийному прохождениювесеннего половодья

На заседании Правительства Тверской области, которое 3 марта провел Губернатор Игорь Руденя, обсудили подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Верхневолжья.

Как отметил Губернатор, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания, регион готов к прохождению этого периода, особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям.

«Это контроль текущего уровня воды, мониторинг всех инженерных сооружений, находящихся под дорожным полотном и обеспечение их готовности к пропуску дополнительных объёмов воды.Очень важна позиция органов местного самоуправления, Дорожного фонда, тех организаций, которые эксплуатируют дороги – посмотреть насколько инфраструктура приведена сегодня в должное состояние. Мониторинг необходимо вести на протяжении всего периода весеннего половодья», - сказал Игорь Руденя.

В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий на территории региона будут задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области и других ведомств — всего 10 тысяч специалистов, 3860 единиц техники.

В Тверской области организован мониторинг паводковой обстановки.На сегодня в регионе действуют 19 гидрологических постов, 7 из них оснащены современным автоматизированным оборудованием.

В 6 населённых пунктах (Пено, Осташковский городской округ, Белый, Жарковский, Западная Двина, Максатиха) в прошлом году были установлены комплексы мониторинга и контроля КСЭОН. В Торопце, Нелидовском городском округе и Андреапольском муниципальном округе подобные системы планируется установить в этом году.

В случае необходимости эвакуации людей подготовлено9 пунктов временного размещения общей вместимостью до 800 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области