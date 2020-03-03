В Тверской области увеличиваются объемы глубокой переработки древесины и доходы от деятельности лесного комплекса

Перспективы развития лесного комплекса Тверской области в 2020- 2022 годах рассмотрены первым вопросом на заседании регионального Правительства, которое 3 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: для Верхневолжья лес является одним из важнейших природных ресурсов, а в Центральном федеральном округе наш регион занимает 1 место по площади лесов – это более 4,8 млн тыс. га.

«В последние годы был принят ряд системных мер по развитию лесного комплекса Тверской области. Реализованы крупные инвестиционные проекты, увеличился объём выпуска продукции глубокой переработки древесины. Возросли доходы областного бюджета от деятельности лесопромышленного комплекса – общий объем сборов в 2019 году составил 1 миллиард 4 миллиона рублей, для сравнения – в 2016 году было 756 миллионов рублей», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – основной задачей является переработка на тверских предприятиях максимальных объемов древесины, заготавливаемой в регионе. Также необходимо повышать инвестиционную привлекательность лесного комплекса, сокращать число «теневых» производств. При этом важно поддерживать высокий уровень лесовосстановления, добиться существенного снижения количества незаконных рубок и обеспечить создание системы мониторинга происхождения и перемещения древесины в Верхневолжье.

В Тверской области работа по развитию лесного комплекса ведется в рамках национального проекта «Экология». Цель регионального проекта «Сохранение лесов» – обеспечение к 2024 году баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

В регионе за прошедшие четыре года увеличены объемы лесовосстановления. Если в 2016 году оно проведено на 14,1 тыс. га, то в 2019-м – на 18,1 тыс. га. В планах на ближайшие три года – довести эту цифру до 18,5 тыс. га.

По национальному проекту ведется оснащение отраслевых организаций лесопожарной и лесохозяйственной техникой. Предполагается, что к 2022 году общее количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы составит 225 единиц. В целом с 2016 года в Тверской области зафиксирована тенденция по снижению количества возгораний в лесах.

Лесной комплекс – важная отрасль экономики Верхневолжья. В регионе реализовано два крупных инвестиционных проекта – компании «СТОД» (26,3 млрд рублей инвестиций) и «Вышневолоцкого ЛПХ» (356 млн рублей). Реализуются еще два – предприятий «Дискавери-Пено» с вложениями порядка 533 млн рублей и «Лагуна» (Весьегонск) – 800 млн рублей.

В Тверской области увеличиваются объемы глубокой переработки древесины. Так, в 2016 году эта цифра составила 1,7 млн куб. м, в 2019-м – уже 2,4 млн куб. м. Предполагается ежегодно наращивать этот показатель не менее чем на 130 тыс. куб м.

В Верхневолжье на 72% вырос объем отгрузки продукции глубокой переработки древесины – с 10,7 млрд рублей в 2016 году до 15 млрд рублей в 2019-м. В основном из тверской древесины делают пиломатериалы, плиты, оконные и дверные блоки, топливные гранулы. В планах до 2020 года – ежегодный рост объемов отгруженных лесопромышленных товаров.

Важная задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей – усиление государственного надзора за лесами региона. По информации Министерства лесного хозяйства Тверской области, с государственными корпорациями «Роскосмос» и «Ростех» прорабатывается вопрос о внедрении информационной системы мониторинга перемещения древесины через спутниковые системы.

В настоящее время также ведется активная работа по передаче в лесной фонд неиспользуемых земель, покрытых лесами. В прошлом году передано 4,8 тыс. га, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га.

Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, в Тверской области идет эффективная работа по указанным направлениям.

«В рейтинге субъектов Российской Федерации за последние годы тверской регион входит в пятерку лучших. В том числе успешно выполнены показатели по федеральному проекту «Сохранение лесов», – сказал Михаил Клинов.

Пресс-служба Правительства Тверской области