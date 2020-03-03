Игорь Руденя на заседании Правительства региона поздравил жителей Тверской области с годовщиной освобождения Ржева, Ржевского, Зубцовского, Нелидовского и Оленинского районов от немецко-фашистских захватчиков

3 марта Город воинской славы Ржев, Ржевский и Зубцовский районы отмечают 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя поздравил с памятной датой жителей и руководство муниципалитетов.

«77 лет назад в ходе Ржевско-Вяземской операции в 1943 году Красная Армия перешла в наступление на территории Верхневолжья. 2 марта был освобождён Нелидовский район, 3 марта – Ржев, Ржевский и Зубцовский районы, 4 марта – Оленинский район», — сказал Игорь Руденя.

В эти дни торжества в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят во всех муниципалитетах, отмечающих праздник. В программе празднования 77-летия освобождения Ржева — митинг и парад войск Ржевского гарнизона, торжественные церемонии возложения цветов к воинским захоронениям, научно-практическая конференция, выставки, праздничная концертная программа. Памятные мероприятия также пройдут у мемориалов Ржевского и Зубцовского районов.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 млн человек.

Память воинов, павших на ржевской земле, увековечит Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в Тверской области.

Сражения под Зубцовом внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. В ноябре 2016 года на мемориальном комплексе в селе Погорелое Городище впервые зажжен огонь памяти и открыта 10-метровая Стена памяти, увековечивающая имена 1 800 зубчан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2017 году Зубцову присвоено почётное звание Города воинской доблести.

Пресс-служба Правительства Тверской области