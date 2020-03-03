Школьники Тверской области на старте проекта «Киноуроки в школах России» собрали 100 тонн макулатуры

В Тверской области реализуется проект «Киноуроки в школах России». В него вовлечены все учащиеся региона. В рамках инициативы в каждом субъекте страны снимается короткометражный художественный фильм, где глазами детей и подростков представлены базовые нравственные понятия – дружба, мужество, верность и другие. В каждом регионе проект стартует с акции «Киноэкология», в ходе которого школьники собирают макулатуру. Полученные от сдачи вторсырья средства направляются на съемки фильма.

Губернатор Игорь Руденя считает: очень важно вести образовательную работу в сфере экологии, начиная с детей самого младшего возраста.

Организатором проекта «Киноуроки» в Тверской области выступает Министерство образования региона. Задача первого этапа – собрать 200 тонн макулатуры. Помощь в этой работе оказывает региональный оператор по обращению с отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство». На данный момент школьниками региона сдано около 100 тонн макулатуры. Сбор продолжается.

В Тверской области в рамках проекта «Киноуроки в школах России» предполагается создать фильм, сюжетная линия которого будет связана с образом малой Родины, истоком Волги, судьбами жителей Верхневолжья. Корометражки, снятые в регионах страны, будут использоваться педагогами в работе, направленной на формирования у детей этических понятий.

Инициатором проекта выступила автономная некоммерческая организация Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ». В настоящее время снято 27 киноуроков в регионах Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области