В Тверcкой области подвели итоги регионального этапа XXXVIII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2020»

Более 4 тысяч человек приняли участие в забегах регионального этапа XXXVIII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2020», который прошел 29 февраля в деревне Большое Гришкино Калининского района. До этого в течение двух недель в муниципальных образованиях проходили местные этапы всероссийской гонки.

«Ежегодно это масштабное, поистине всенародное событие объединяет тысячи любителей и профессионалов лыжного спорта. В Тверской области год от года на старты выходит все больше семей. Сегодня Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поддержка семей, пропаганда семейных традиций определены ключевым приоритетом государственной политики. Именно дружные, здоровые семьи, сохраняющие традиционные ценности нашего народа, являются залогом уверенного будущего Тверской области и всей нашей страны», – отмечено в приветственном адресе от имени Губернатора Игорь Руденя, направленном участникам регионального этапа «Лыжни России».

Традиционно в рамках «Лыжни России» состоялись забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты. На трассу вышли дети и взрослые, а также ветераны спорта и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Победителями в разных категориях стали профессионалы и любители из Твери, Удомли, Ржева, Бологое, Кашина, Зубцова, Конаковского, Лихославльского и Рамешковского районов. В трех семейных номинациях победили семьи из Рамешковского района, Твери, Конаково, Зубцова.

В Тверском региональном этапе приняли участие лыжники из других регионов страны. Так, среди женщин старшего возраста на дистанции 2,5 км третье место заняла Наталья Фомичева из города Великие Луки Псковской области.

Для участников и гостей соревнований была организована полевая кухня, концертная и анимационная программа. На площадке также работал мобильный комплекс информирования и оповещения населения, с помощью которого все желающие могли познакомиться с работой подразделений МЧС России.

Безопасность участников регионального этапа «Лыжни России» обеспечивали сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области, группы аварийно-спасательной службы региона, бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, представители общественных организаций и волонтеры.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки в 2005 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области