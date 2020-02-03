В Правительстве Тверской области обсудили внедрение в регионе системы «Безопасный город»

2 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое внедрению в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Обсуждались вопросы создания единого ситуационного центра, размещения серверного оборудования для обработки и хранения данных, полученных с камер.

«Внедрение «Безопасного города» направлено на обеспечение комплексной безопасности общественных пространств, социальных учреждений, повышение антитеррористической защищённости, возможность анализа и прогнозирования ЧС», — сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: важно обеспечить интеграцию комплекса «Безопасный город» с другими системами, такими как 112, «Стрелец-мониторинг», мониторинг окружающей среды, «Поток+» (видеофиксация нарушений ПДД), ГИС ЖКХ, лесопожарного мониторинга, информационными системами скорой помощи, дорожных и других служб.

Глава региона дал поручение при разработке проекта по внедрению «Безопасного города» в Тверской области кроме установки стационарных камер подключить к системе уже действующие камеры видеонаблюдения, а также предусмотреть работу передвижных комплексов видеофиксации. В частности, речь идёт о камерах с высоким разрешением, которые позволят распознавать лица, что важно для поиска людей, находящихся в федеральном или международном розыске.

Внедрение комплекса на территории Верхневолжья предполагается осуществлять в несколько этапов. Планируется, что пилотными площадками станут Тверь и Калининский район.

Пресс-служба Правительства Тверской области