Важные эпизоды губернаторского четырехлетия Игоря Рудени выложены на сайте Кремля

Медиапроект «Путин. 20 лет» на сайте Кремля на днях пополнился фотоматериалами из Тверской области, связанными с работой губернатора Игоря Рудени, который возглавил тверской регион четыре года назад.

В альбом, в частности, вошел визит Владимира Путина в Тверскую область 28 июля 2016 года. Президент тогда посетил агрофирму «Дмитрова Гора», которой удалось развиться во многом благодаря государственной программе поддержки сельского хозяйства, начавшейся в 2006 году. Главу государства пригласили позавтракать в поле вместе с работающими здесь механизаторами. По пути он также понаблюдал за процессом заготовки кормов, который шёл на полях агрофирмы. За столом Владимир Путин попробовал клюквенный морс и биойогурт с клюквой, похвалив местную продукцию.

Это был первый визит главы государства в Тверскую область за время работы в регионе Игоря Рудени, тогда еще исполняющего обязанности губернатора. В рамках рабочей поездки президент провел совещание о развитии сельского хозяйства Центрального Нечерноземья. Игорь Руденя выступил с рядом предложений, в том числе, по развитию льноводства.

Следующая рабочая поездка Владимира Путина в Верхневолжье состоялась в начале 2018 года. Фотоотчет о ней также опубликован в альбоме «Путин. 20 лет». Президент посетил Тверской вагоностроительный завод, и это событие стало знаковым для предприятия. Напомним, Владимир Путин уже приезжал на ТВЗ раньше: в апреле 2009-го, находясь на посту премьера, он принял решение о господдержке предприятия, переживавшего непростые времена. Теперь, спустя почти 10 лет, гендиректор завода Андрей Соловей рассказал Президенту о результатах работы предприятия за последние годы. Главе государства показали линию сборки современных городских электропоездов «Иволга». Владимир Путин прошел в состав и осмотрел его лично. Президенту также представили современные низкопольные трамваи.

«Посмотрел вашу новую продукцию – супер, просто класс. Это мировой уровень, безусловно. И лучше даже, чем мировые образцы», – сказал Владимир Путин в беседе с рабочими завода.

За высокой оценкой последовали большие заказы. На Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года Федеральная пассажирская компания – дочерняя структура РЖД – разместила крупнейший за 2019 год заказ на поставку железнодорожного подвижного состава в мире. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС.

Еще одно упоминания Тверской области в альбоме «Путин. 20 лет» связано с визитом президента в Тверскую область всего через несколько дней после посещения ТВЗ. В ночь с 18-го на 19 января 2018 года в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь президент присутствовал на литургии по случаю праздника Крещения Господня. А затем принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь – Иордань – на озере Селигер. В СМИ сообщалось, что перед этим состоялась встреча Владимира Путина и Игоря Рудени. Обсуждались вопросы социально-экономического развития тверского региона. В частности, речь шла о проекте строительства Западного моста в областном центре, об участии Верхневолжья в федеральном приоритетном проекте по сохранению экологии реки Волги. Кроме того, президент и глава региона говорили об участии Торжка и Вышнего Волочка в федеральной программе по сохранению культурного наследия.

«Путин. 20 лет» – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей в основном личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства. Более 3,5 тысячи фотографий и 300 видеосюжетов доступны по адресу 20.kremlin.ru.