Конаково Тверской области стал победителем Всероссийского конкурса по созданию в городах комфортной городской среды

Минстрой России объявил результаты III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В числе победителей город Конаково Тверской области.

«Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект города Конаково по благоустройству территории городской набережной с максимальным сохранением природного ландшафта стал победителем в категории городов с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек. Федеральная поддержка составляет 70 млн рублей.

В рамках проекта планируется функциональное зонирование территории городской набережной на 11 зон, включая парковую, спортивную, семейную, садово-ландшафтную, событийно-развлекательную и другие.

Концепцией предусмотрено создание прогулочных маршрутов, велосипедной сети, обустройство искусственного освещения и установка малых архитектурных форм, появятся новые спортивные площадки для занятий футболом и пляжным волейболом, будет создана зона для воркаута и многофункциональная детская площадка с всесезонными горками.

По данным Минстроя, всего в 2020 году на конкурс поступило 300 заявок из 71 региона страны. Финансирование в размере 11 млрд рублей из федерального бюджета предусмотрено 80 проектам-победителям, которые отличают высокое качество архитектурных решений, направленных на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. В настоящее время он проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В конкурсе принимают участие малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Тверская область является активным участником конкурса. В прошлом году в Верхневолжье была завершена реализация двух проектов - победителей по итогам 2018 года. Проведено комплексное благоустройство улицы Евстафьевская в Осташковcком городском округе: выполнены работы по укладке тротуарной плитки, полной замене электроосвещения, установке малых архитектурных форм, в том числе, беседок с портами для зарядки мобильных устройств, проведен ремонт колодцев подземных коммуникаций, высажены деревья, посеяны газоны.

В Торжке после реновации открыт парк культуры и отдыха. В парковой зоне у городского Дома культуры благоустроили аллею, тротуарные дорожки, проезды и площадки, установили скамейки, линии освещения, детскую площадку с игровым комплексом, а также пандус для маломобильных граждан.

В 2019 году федеральную поддержку получили проекты Старицы и Удомельского городского округа. В 2020 году будет проведено благоустройство набережной на территории старицкого Городища, включая установку смотровых площадок, беседок, обустройство пешеходной зоны, парковки и других элементов, а также приведена в порядок парковая зона по улице Венецианова в Удомле.

Пресс-служба Правительства Тверской области