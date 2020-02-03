Тверская область простилась с Почётным гражданином региона Иваном Райдуром



2 марта в Тверском академическом театре драмы состоялась церемония прощания с Почётным гражданином Тверской области Иваном Петровичем Райдуром. Он ушёл из жизни 29 февраля.

Иван Петрович Райдур являлся советником председателя Законодательного Собрания региона, председателем комитета по бюджету и налогам 4 созыва областного парламента.

На церемонии прощания присутствовали руководители и представители федеральных, областных, муниципальных структур разных лет, представители муниципальных образований Верхневолжья, родные, близкие, коллеги Ивана Райдура.

Губернатор Игорь Руденя отметил: талант Ивана Райдура как высокопрофессионального экономиста и эффективного руководителя, наставника сыграл важнейшую роль в формировании современной экономики Верхневолжья.

«Жизнь и работа Ивана Петровича — это образец гражданского и человеческого служения обществу. Иван Петрович относится к той плеяде людей, о которых можно сказать, что они жили и работали с государственным подходом. Это достойный пример нашему поколению чиновников: как нужно трудиться, решать задачи, которые перед нами стоят», — отметил Игорь Руденя.

«Иван Петрович как грамотный руководитель пользовался огромным авторитетом. Он умел эффективно взаимодействовать с разными людьми, всегда, даже в самое сложно время – в 1990-е годы сохранял спокойствие. Нам удалось сохранить экономику региона. Я вечно буду благодарен ему за серьёзное отношение к любой проблеме», — сказал Почётный гражданин Тверской области Владимир Суслов.

Иван Петрович Райдур получил высшее образование в Калининском государственном университете, Московском финансово-экономическом университете. С 1964 по 1990 годы работал в Министерстве финансов РСФСР по Калининской области. С 1990 по 2001 год руководил финансовым управлением администрации Тверской области, департаментом финансов Тверской области. С 1997 по 2004 год работал в должности заместителя, первого заместителя Губернатора Тверской области.

В 2005 году Иван Петрович Райдур был избран в Законодательное Собрание Тверской области 4 созыва. За профессиональную и общественную деятельность награждён званием Почетного гражданина Тверской области, Заслуженного экономиста России. Удостоен высшей награды Верхневолжья — почетного знака Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского», а также знака «За заслуги перед Тверской областью».



Пресс-служба Правительства Тверской области