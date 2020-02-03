Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» после совещания по реновации стационарных учреждений для пожилых людей

Задачи, которые губернатор Игорь Руденя поставил в ходе совещания по реновации стационарных учреждений для пожилых людей, вошли в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, губернатор Игорь Руденя 26 февраля провел совещание о реновации в Тверской области стационарных учреждений для проживания пожилых граждан. Поддержка старшего поколения – одно из приоритетных направлений национального проекта «Демография», который реализуется в рамках Стратегии 2024, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. По поручению главы государства предусмотрена реновация стационарных учреждений для людей преклонного возраста.

«В Тверской области были проведены встречи с потенциальными проектировщиками. Главная задача – найти в регионе площадки для создания новых социальных объектов, которые будут соответствовать всем требованиям. Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру», – подчеркнул Игорь Руденя.

Участники совещания обсудили предполагаемые площадки для размещения в Тверской области учреждений «нового типа» для проживания пожилых людей, в том числе маломобильных граждан.

Тверская область стала одной из первых в стране, где были открыты гериатрические отделения. Их работа направлена на улучшение качества жизни и активное долголетие пожилых людей. В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году запланировано открытие гериатрического центра на базе городской клинической больницы №1 имени В.В. Успенского, рассчитанного на 30 мест.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.