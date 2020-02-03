Тверской врач представляет Верхневолжье в полуфинале конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение»

В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение». От Тверской областив этот этап конкурса вышелтравматолог-ортопед Всеволод Ершов,представляющий Тверской государственный медицинский университет.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, конкурс позволяет проявить себя лучшим управленцам Верхневолжья, приобрести новые знания и опыт, необходимые для дальнейшей работыпо развитию отраслей Тверской области.

В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу запущены три отраслевые специализации – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии», чтобы дать возможность показать себя профильным управленцам.

Полуфинал направления «Здравоохранение» объединил специалистов из всех федеральных округов страны. Среди полуфиналистов – представители отраслевых Министерств и ведомств, ученые,врачи, руководители научных центров, методисты, фармацевты, студенты профильных вузов.

На открытииполуфинала участниковприветствовали Министр здравоохранения РФМихаил Мурашко, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что в этом году по специализации «Здравоохранение» на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 9745 заявок из всех регионов России. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования в полуфинал вышли 237 участников из 54 регионов России, 101 из них– из Центрального федерального округа.

В полуфинальных состязаниях 1-2 мартаконкурсанты борются в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта пройдут мастер-классы, которые проведут Михаил Мурашко и Леонид Рошаль. Кроме того, в этот день состоится стратегическая сессия, посвященная национальному проекту «Здравоохранение». 4 марта полуфиналисты продолжат борьбу за победу в специализации.

30 победителей трека «Здравоохранение» объявят 5 марта. 10 лучших участников попадут в суперфинал основного конкурса «Лидеры России», который пройдет в конце марта в Сочи.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и другие лидеры здравоохранения России.

В 2020 году шестеро представителей Верхневолжья вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»,финалистом стал исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Тверской области Максим Голик. Кроме того, участники от нашего региона заявились на конкурс «Лидеры России. Политика»для законотворцев.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Наблюдательный совет возглавил глава государства.Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», всероссийский конкурс «Доброволец России», фестиваль «Российская студенческая весна», профессиональный конкурс «Учитель будущего», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и другие инициативы.

Пресс-служба Правительства Тверской области