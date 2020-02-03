Тверская область вошла в ТОП-10 рейтинга за январь по упоминаемости в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область по итогам января заняла 6-е место в медиарейтинге по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Напомним, в январе губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание по реализации национальных проектов в регионе. В режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие главы муниципалитетов. Обсуждались итоги работы в 2019 году и планы на 2020-й.

«В соответствии с Посланием Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, нужно решать масштабные социальные и экономические задачи. Темпы изменений должны расти с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами. Национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: руководители региональных органов власти и главы муниципалитетов несут персональную ответственность за эффективное выполнение задач в рамках национальных проектов.

В 2019 году была проведена большая работа по формированию региональных составляющих национальных проектов и привлечению федеральных средств на их реализацию. Был разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. Объём финансирования составил 10,3 млрд рублей, по этому показателю Верхневолжье занимает 7 место в ЦФО.

Игорь Руденя отметил активную и качественную работу по выполнению нацпроектов в Андреапольском муниципальном округе и Вышневолоцком городском округе, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Лихославльском, Рамешковском, Ржевском, Старицком и Торопецком районах.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 54 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.