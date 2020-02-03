В Тверской области назвали муниципалитеты, где по национальному проекту проведут капитальный ремонт сельских домов культуры

В Тверской области распределены субсидии муниципальным образованиям на проведение в 2020 году капитальных работ в шести сельских домах культуры. Приведение учреждений в порядок будет вестись в рамках реализации национального проекта «Культура».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, ремонт домов культуры – важное направление национального проекта, связанное с развитием современных культурно-образовательных пространств Верхневолжья.

В Калининском районе запланирован ремонт фасада и входной группы дома культуры в селе Михайловское и капремонт кровли в ДК деревни Рязаново. В Торжокском районе по национальному проекту отремонтируют помещения, входную группу и укрепят фундамент дома культуры в деревне Казицино. В Старицком районе приведут в порядок кровлю ДК в деревне Ново-Ямская. В местном доме культуры деревни Щучье Жарковского района проведут капремонт фасада и внутренних помещений, в ДК деревни Иваново Весьегонского муниципального округа – отремонтируют теплогенераторную.

На ремонт сельских культурно-досуговых учреждений Тверской области в 2020 году выделено свыше 10 млн рублей, из которых более 8,4 млн рублей – федеральные средства, 1,6 млн рублей – областные.

В 2019 году в рамках подпроекта «Культурная среда» в 2019 году был проведен капитальный ремонт четырёх сельских Домов культуры: в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, в деревне Райково Максатихинского района, в селе Кушалино Рамешковского района и в деревне Малое Василёво Кимрского района.

Кроме того, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены четыре детские школы искусств, расположенные в Твери, Ржеве, Бологое, Конаково, а также Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского. Так, для колледжа им. М.П. Мусоргского закуплено 18 музыкальных инструментов и 556 изданий музыкально-нотной литературы, оборудование для концертного зала, обновлена мебель.

В 2019 году Тверская область также получила поддержку из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в сумме 4,9 млн рублей на возрождение кинопоказа в межпоселенческом доме культуры в посёлке Красномайский Вышневолоцкого городского округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области