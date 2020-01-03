В Лихославльском районе планируется открыть виртуальный концертный зал по национальному проекту «Культура»

В Лихославльском районе планируется открыть виртуальный концертный зал. Решение о распределении 300 тыс. рублей на данные цели принято на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

По мнению Игоря Рудени, создание виртуальных концертных залов в муниципалитетах – уникальная возможность для жителей области смотреть в высоком качестве лучшие концертные программы, которые транслируют ведущие площадки страны. Губернатор подчеркнул: проект должен быть реализован максимально эффективно, чтобы обеспечить возможности для качественного досуга как можно большего числа жителей региона.

В Тверской области с 2014 года действуют виртуальные концертные залы в ряде муниципальных образований – всего 14 площадок, где проводятся трансляции концертов областной филармонии. Всего прошло более 300 онлайн-концертов, которые посмотрели свыше 9 тысяч жителей Верхневолжья.

В настоящее время виртуальные концертные залы действуют в Ржеве, Вышнем Волочке, ЗАТО Озерный, Торопце, Максатихе, Фирово, Кашине, Старице, Бежецке, Конаково, Оленино, Кувшиново, поселке Солнечный Вышневолоцкого городского округа, деревне Савватьево Калининского района.

Создан видеофонд записей лучших концертных программ Тверской областной академической филармонии. Эти архивы используются для организации трансляций в летний период, когда не ведутся прямые эфиры из филармонии, в том числе в детских оздоровительных лагерях.

Пресс-служба Правительства Тверской области