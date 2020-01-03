В Твери представлены уникальные снимки времен Великой Отечественной войны из архива областного фотоклуба

Жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают на выставку, посвященную 75-летию Победы, «Помнит мир спасенный», которая на днях открылась в Тверском императорском дворце. В экспозицию вошли фотографии, посвященные теме Великой Отечественной войны, выполненные в 60-80-е годы XX века калининскими фотографами из областного фотоклуба.

Губернатор Игорь Руденя считает – в Год памяти и славы особое значение имеет реализация проектов, направленных на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание граждан.

Тверской (Калининский) областной фотоклуб – один из старейших коллективов России – занял достойное место в истории фотоклубного движения СССР. Первое объединение фотолюбителей на тверской земле возникло в 1918 году. В феврале 1961 года основан городской фотоклуб. Первым его председателем стал фотокорреспондент газеты «Калининская правда» Леонид Шиманович. Участниками объединения стали как профессиональные корреспонденты, так и любители.

По-настоящему важной для членов клуба стала тема памяти о Великой Отечественной войне. В экспозицию выставки «Помнит мир спасенный» вошли работы нескольких поколений калининских фотографов, многие из которых были участниками войны. Наиболее ранние снимки, представленные на выставке – «Первый День Победы в Калинине» Георгия Скарлотова 1945 года и «Портрет фронтовика Евгения Петрова», выполненный Львом Михновским в 1965 году. Также представлены авторские отпечатки 1970-80-х годов Владимира Рыбкина (Ржев), Халипа Махмудова (Вышний Волочек), Льва Блинова (Осташков), Владимира Коробова (Лихославль).

На черно-белых снимках прошлого века запечатлены лица фронтовиков, тружеников тыла, минуты горьких воспоминаний и искренняя радость жителей Калинина, встретивших Победу.

Выставка будет работать до 26 апреля 2020 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 3. Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области