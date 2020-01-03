Церемония прощания с Почётным гражданином Тверской области Иваном Райдуром состоится 2 марта

2 марта с 11:30 до 13:30 в Тверском академическом театре драмы состоится церемония прощания с Иваном Петровичем Райдуром. Почётный гражданин Тверской области ушёл из жизни 29 февраля. Он являлся советником председателя Законодательного Собрания региона, председателем комитета по бюджету и налогам 4 созыва областного парламента.

Соболезнования родным и близким Ивана Петровича Райдура выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ивана Петровича знали и уважали, как выдающегося профессионала своего дела, ответственного руководителя. Его друзья и коллеги особо ценили в нем мудрость, человеческую порядочность и умение по-государственному решать самые непростые задачи. Благодаря активной и высокопрофессиональной работе Ивана Петровича наш регион сохранил финансово-экономическую стабильность в непростые годы формирования современной экономики. Мы запомним его душевную открытость, доброту наставника, любовь к тверской земле и преданность своему делу», - говорится в соболезновании от имени Игоря Рудени.

Иван Петрович Райдур получил высшее образование в Калининском государственном университете, Московском финансово-экономическом университете. С 1964 по 1990 годы работал в Министерстве финансов РСФСР по Калининской области. С 1990 по 2001 год руководил финансовым управлением администрации Тверской области, департаментом финансов Тверской области. С 1997 по 2004 год работал в должности заместителя, первого заместителя Губернатора Тверской области.

В 2005 году Иван Петрович Райдур был избран в Законодательное Собрание Тверской области 4 созыва. За профессиональную и общественную деятельность награждён званием Почетного гражданина Тверской области, Заслуженного экономиста России. Удостоен высшей награды Верхневолжья — почетного знака Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского», а также знака «За заслуги перед Тверской областью».

Пресс-служба Правительства Тверской области