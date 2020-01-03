Ветераны и жители Ржева станут гостями литературно-музыкальной гостиной «Не гаснет памяти свеча...»

1 марта в Ржевском краеведческом музее ветераны, школьники, жители города станут гостями литературно-музыкальной гостиной «Не гаснет памяти свеча…». Мероприятие приурочено к 77-ой годовщине освобождения города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков, которая будет отмечаться 3 марта.

«Ржевская битва стала особой страницей Великой Отечественной войны, навсегда вошла в героическую историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Присвоение в 2007 году Ржеву почетного звания «Город воинской славы» стало свидетельством признания важной роли этой битвы в исходе войны, данью уважения к подвигу героев-победителей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Концерт состоится в музейном зале диорамы «Бой за Ржев 24 декабря 1942 года». Гости вечера услышат музыкальные произведения в исполнении муниципального камерного ансамбля под руководством Александра Иваненко, а также стихотворения, посвященные событиям на Ржевско-Вяземском плацдарме. Начало в 15.00.

В 1942-1943 годах под Ржевом проходили наступательные и оборонительные операции. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 млн человек.

В память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов возводится Ржевский мемориал Советскому солдату. Мемориальный комплекс возле д. Хорошево будет открыт к 75-летию Великой Победы.

Главная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, установленная на 10-метровом восьмигранном холме. На листах кортеновской стали у основания увековечат имена солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

Тверская область взяла на себя обязательства по благоустройству территории, обустройству общественных пространств, созданию инженерной инфраструктуры комплекса, включая электроснабжение и доступ к интернету.

В районе монумента ведется реконструкция дороги. Будут также оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса, рядом появится современный автозаправочный комплекс «Лукойл».

Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru, в настоящее время собрано более 309,4 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области