В Твери на праздничных гуляниях расскажут о традициях и истории Масленицы

1 марта во всех муниципальных образованиях Тверской области проходят Масленичные гуляния. Для жителей и гостей Верхневолжья подготовлены праздничные концерты, интерактивные и развлекательные программы, мастер-классы, народные забавы, конкурсы и многое другое.

Центральной площадкой праздника в Твери станет Городской сад. С 12 часов здесь запланированы театрализованные концертно-развлекательные программы с участием творческих коллективов города, массовыми играми и конкурсами. Около центрального входа в Городской сад будет работать площадка исторических клубов «Молодецкие потехи», на которой будут представлены костюмированные показательные выступления и бои. Также для жителей и гостей города будет организована спортивная программа, праздничная торговля.

В этот же день в домах культуры и досуговых центрах каждого района Твери будут организованы праздничные программы и Масленичные гуляния, которые стартуют в 12.00.

Во Дворце культуры «Пролетарка» гостей будут встречать сказочные персонажи. Развлекательная программа, которая начнётся в полдень, организована при поддержке студентов Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова с участием начинающих артистов народного театра-студии «Диалог». Организаторы расскажут об истории, обычаях и традициях народного праздника проводов зимы и встречи весны. По доброй традиции подарком к Масленице станет концерт из лучших номеров народного фольклора студий и коллективов ДК «Пролетарка». Это народный хор «Русские напевы» и народный ансамбль танца «Тверичане» им. Е.И.Комарова, хоровая академическая капелла и финский семейный вокальный ансамбль «Sateenkaari», народный хор «Ельничек», ансамбль «Жар – птица» и другие творческие коллективы. Завершится праздник в 14:00 бесплатным показом детской мультипликационной программы в малом зале ДК «Пролетарка».

Фестиваль «Блин с припёком. Торжество Минервы» пройдёт с 11.00 до 15.00 в Торжке на площадке Всероссийского историко-этнографического музея. Ожидается, что праздник посетят более 4 500 гостей.

На празднике «Широкая Масленица» в усадьбе Домотканово в деревне Красная Новь Калининского района выступит фольклорно-этнографический ансамбль «Межа». Ассоциация «Варяжский путь» организует стрельбу из лука, арбалетов, метание копья, битву на мечах в рыцарских доспехах. Также будет работать пейнтбольный тир, пройдёт лазертаг-шоу. В программе - народные игры и забавы, конкурсы, угощения, традиционное сжигание масленичного чучела. Начало в 12.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области