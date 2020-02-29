Волонтеров Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Послы Победы»

Общественное движение «Волонтеры Победы» проводит Всероссийский конкурс «Послы Победы». 200 победителей станут соорганизаторами Парада Победы и акции «Бессмертный полк» в Москве.

На конкурс приглашают представителей Верхневолжья от 18 до 35 лет, занимающихся волонтерской деятельностью.

Тверская область сегодня в числе лидеров добровольческого движения в стране.

«Благородное стремление помогать людям объединяет жителей Верхневолжья разных возрастов и профессий. Благодаря добровольцам в регионе реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодежи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету претендента и выполнить задание на сайте волонтерыпобеды.рф в срок до 3 марта 2020 года.

Победители будут приглашены с 5 по 11 мая 2020 года в Москву для организации волонтёрского сопровождения торжественных событий, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Конкурс «Послы Победы» проводится ежегодно с 2015 года при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и «Роспатриотцентра».

Пресс-служба Правительства Тверской области