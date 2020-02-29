Областной конкурс русского народного танца имени Т.А. Устиновой объединил ведущие коллективы Верхневолжья

29 февраля в поселке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа проходит первый отборочный этап XVII открытого областного конкурса русского народного танца имени Т.А. Устиновой.

Губернатор Игорь Руденя считает: такие мероприятия способствуют сохранению культурных традиций тверского края и страны, популяризации народного творчества.

Участниками отборочного тура конкурса стали 14 коллективов из Торжка, Бологое, Осташкова, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный, Бологовского, Кувшиновского, Лихославльского, Фировского, Спировского и Торжокского районов, Вышневолоцкого, Осташковского и Удомельского городских округов.

В состав жюри вошли ведущие мастера русского народного танца, известные балетмейстеры, руководители танцевальных коллективов Тверской области и Российской Федерации.

Следующие межмуниципальные этапы конкурса пройдут 15 марта в Кашине, 21 марта в Твери, 28 марта в Ржеве. Финальный этап конкурса запланирован 4-5 апреля в Твери.

4 апреля во Дворце культуры «Металлист» состоится заключительный конкурсный просмотр и торжественное мероприятие в честь XVII областного конкурса русского народного танца им. Т. А. Устиновой.

Во второй день, 5 апреля, в ДК «Пролетарка» пройдет гала-концерт финалистов, награждение участников и победителей конкурса. Также откроется творческая лаборатория для руководителей хореографических коллективов, запланирован мастер-класс по русскому танцу для руководителей хореографических коллективов.

Конкурс проводит Тверской областной Дом народного творчества при поддержке областного Правительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области