В Твери военно-патриотические и солдатские песни споют суворовцы, воспитанники детских школ искусств и студий региона

29 февраля в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» выступят участники регионального детско-юношеского фестиваля «Отечество». Событие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начало концерта – в 14:00.

«Очень важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят память о Великой Отечественной войне и ее героях, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На сцене ДК «Пролетарка» прозвучат военно-патриотические и солдатские песни в исполнении ансамбля «Молодая гвардия» Тверского Суворовского военного училища, воспитанников «Детской школы искусств» из Торжка, образцовой студии «Виктория» из Калашниково Лихославльского района и других исполнителей и коллективов.

В Тверской области идет активная подготовка к 75-летию Великой Победы. 10 января в Тверской области дан старт Году памяти и славы. Мероприятия в честь знаковой даты пройдут во всех муниципальных образованиях Верхневолжья.

Запланирована прямая трансляция ключевых мероприятий: Парада Победы в Москве и основных торжеств в городах воинской славы Твери и Ржеве. Традиционно в одно и то же время – в 15:00 в Твери, Ржеве и других муниципалитетах пройдёт шествие «Бессмертного полка». В 19:00 будет объявлена Всероссийская минута молчания. В 22:00 состоится праздничный салют.

Регион по традиции присоединится к федеральным и международным проектам «Георгиевская ленточка», «Улицы Героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам», пройдут многочисленные концертные программы и другие события.

Одним из ключевых событий празднования станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. 30 января Губернатор Игорь Руденя вместе с фронтовиками принял участие в мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области