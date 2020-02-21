В Тверской области в 2020 году отремонтируют 38 мемориалов и воинских захоронений, установят 36 мемориальных знаков

28 февраля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. Одним из вопросов стало распределение субсидий муниципальным образованиям региона на восстановление воинских захоронений.

Игорь Руденя подчеркнул: это важное направление работы, особенно актуальное в Год 75-летия Победы, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы.

Приведение в порядок воинских захоронений в муниципалитетах ведется в рамках федеральной целевой программы с привлечением областных и федеральных средств, а также в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы при поддержке региона.

Более 5,6 млн рублей областных и федеральных средств будет направлено в 2020 году на ремонт 34 воинских захоронений в Калининском, Старицком, Краснохолмском, Западнодвинском, Лихославльском, Зубцовском, Кимрском, Конаковском и Спировском районах. Кроме того, 36 мемориальных знаков установят в Калининском, Ржевском районах и Нелидовском городском округе.

По государственной программе «Молодежь Верхневолжья» поддержку в объеме 5,1 млн рублей получат Большекошинское сельское поселение Селижаровского района, Кавское сельское поселение Лихославльского района, сельское поселение Победа Ржевского района и Горицкое сельское поселение Кимрского района. Здесь предусмотрено восстановление четырех крупных мемориальных комплексов.

Игорь Руденя также поручил Комитету по делам молодежи Тверской области ускорить работу по цифровизации воинских захоронений региона, созданию 3D моделей объектов для их восстановления из современных, более прочных материалов.

Всего в Тверской области в настоящее время насчитывается около 795 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр. На областном портале регионпобед.рф размещена актуальная карта воинских захоронений и мемориалов с возможностью 3D-экскурсий. Также на сайте представлена информация о боевой истории региона, сведения о подвигах, совершенных на тверской земле, электронная Книга Памяти Тверской области.

В 2019 году в Тверской области утверждены стандарты благоустройства воинских захоронений и мемориалов.

Все военно-мемориальные объекты должны быть оборудованы мемориальными знаками, вывесками с наименованием органа местного самоуправления, ответственного за содержание объекта, табличками с QR-кодами, содержащими информацию о воинском захоронении с отсылкой на областной портал «Подвиг и слава земли тверской» (регионпобед.рф), который создан по инициативе главы региона.

Согласно принятому документу территория каждого мемориала должна быть огорожена, оснащена урнами, скамейками, контейнерными площадками, дорожками с покрытием твёрдого или переходного типа, также должны быть проведены работы по обустройству газонов и разбивке цветников.

Обязанности по благоустройству воинских захоронений возложены на органы местного самоуправления. Работы по содержанию территории должны проводиться на протяжении всего года, включая уборку, сбор мусора, выкашивание газонов, побелку бордюров, окраску оград, в зимний период – очистку от снега, в межсезонье – уборку листьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области