На региональный этап «Лыжни России-2020» в Тверской области пустят дополнительный общественный транспорт

29 января в деревне Гришкино Большое в Калининском районе состоится региональный этап «Лыжни России-2020». В этот день для участников и гостей мероприятия будет организован дополнительный общественный транспорт.

Автобусы будут отправляться от тверского автовокзала в 8:50, 09:55, 10:30 (дополнительный), 10:55, 11:20 и 12:05.

Обратно автобусы будут отправляться в соответствии со следующим расписанием: 13:56, 14:20, 15:30 (дополнительный), 15:45, 16:25

Стоимость проезда составит 50-60 рублей в зависимости от формы оплаты.

Традиционно в ходе «Лыжни России» состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег «Без галстуков». На трассу выйдут ветераны спорта, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2005 году. Традиционно для участников спортивного праздника организуют культурно-развлекательную программу: концерты с участием тверских коллективов, анимацию и конкурсы, полевую кухню. В 2019 году тверской этап «Лыжни России-2019» объединил более 7500 человек.



Пресс-служба Правительства Тверской области