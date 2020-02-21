28 февраля Губернатор Игорь Руденя посетил предприятие «Тверской экскаватор». Глава региона ознакомился с производственными цехами завода осмотрел готовую продукцию — колёсные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, погрузчики, коммунальные машины.

«Тверской экскаватор» — ведущее предприятие группы ООО «Объединенная машиностроительная группа». В составе группы также работает ещё одно тверское предприятие — инженерный центр «Эксмаш», разрабатывающий строительно-дорожную технику.

В ходе визита Губернатор Игорь Руденя обсудил с представителями компании вопросы сотрудничества, развития и господдержки отрасли, обеспечения предприятий квалифицированными кадрами.

«Мы готовы к подписанию соглашения о поддержке предприятия со стороны регионального Фонда поддержки промышленности в приобретении новых станков, в том числе сварочных, что позволит увеличить объемы производства. Также предварительно обсудили с федеральным Министерством промышленности и торговли подачу заявки для участия предприятия в федеральных программах», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

«В настоящее время два предприятия в Тверской области выпускают порядка 1000 машин в год, через 5 лет хотим увеличить объемы до 5000 машин, а также добавить компоненты для производства строительной техники. Реализацию проекта рассматриваем при областной поддержке», — сказал генеральный директор ООО «Объединенная машиностроительная группа» Дмитрий Стрежнев.

Игорь Руденя сказал также, что на предприятиях группы планируется заказать коммунальную технику, в частности машины для сбора мусора для Твери и других городов региона.

Предприятие «Тверской экскаватор» создано в 1943 году. В настоящее время завод специализируется на выпуске строительно-дорожной и специальной техники для дорожного, гражданского и промышленного строительства, коммунального хозяйства и горнодобывающей отрасли — всего более 12 моделей.

Производственная площадка объединяет заготовительный, механообрабатывающий, гальванический, химико-термический, сварочный, окрасочный и сборочный комплексы.

В последние годы на предприятии была реализована масштабная реконструкция сборочного цеха. Также запущен в эксплуатацию новый окрасочный комплекс, модернизировано сварочное производство, реорганизован складской комплекс. Все это позволило освоить выпуск новых видов продукции в соответствии с мировыми стандартами качества.

«Объединённая машиностроительная группа» планирует реализовать на территории Верхневолжья инвестиционный проект по разработке и выпуску новых современных видов машин и оборудования из отечественных комплектующих.

Для реализации проекта ЗАО «Тверской экскаватор» планирует участвовать в программе «лизинговые проекты» Фонда развития промышленности Тверской области и получить льготный заем в размере 67,5 млн рублей на авансирование договоров лизинга.

В 2019 году по линии Минпромторга России из федерального бюджета «Тверскому экскаватору» была предоставлена субсидия

в размере 673 млн рублей. АО «Эксмаш» в прошлом году получило федеральные субсидии на общую сумму 299,6 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области