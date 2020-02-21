Игорь Руденя вручил аварийно-спасательной службе Тверской области новую технику и передал подарок для кинологов

28 февраля в Твери прошло торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию создания аварийно-спасательной службы в Тверской области. В рамках торжеств Губернатор Игорь Руденя вручил ключи от специального автотранспорта представителям службы.

«Ваша работа – очень значимая, вы спасаете человеческие жизни. Что может быть важнее этого? Опыт работы аварийно-спасательной службы Тверской области - это большое количество командировок, в том числе участие в ликвидации последствий теракта на «Невском экспрессе», работа на Дальнем Востоке и во многих других регионах Российской Федерации. Сегодня служба достойно решает поставленные перед ней задачи. От лица всех жителей региона благодарю вас за самоотверженную и ответственную работу», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона передал ключи от пожарной автоцистерны для 36 пожарной части по охране города Кувшиново и Кувшиновского района, аварийно-спасательного автомобиля для поисково-спасательной группы. Отряду поисково-спасательных работ на водах вручена моторная лодка для проведения водолазных спусков, а также выполнения задач в составе маневренной патрульной группы на водных объектах. Отряду специальных взрывных работ передано оборудование для проведения оперативной работы, в том числе металлоискатель и GPS навигатор. Вся техника приобретена за счёт областного бюджета.

Также в составе аварийно-спасательной службы Тверской области работает кинологическая служба. Губернатор Игорь Руденя передал спасателям-кинологам подарок от заводчиков из Ржева - щенка бельгийской овчарки. В будущем новый «сотрудник» службы будет участвовать в проведении минно-розыскной или поисково-спасательной работы.

Игорь Руденя осмотрел также выставку специальной техники аварийно-спасательной службы, ознакомился с экспозицией музея пожарной охраны Тверской области.

Аварийно-спасательная служба Тверской области была создана 1 марта 1995 года. В настоящее время штат сотрудников насчитывает 148 человек.

За 25 лет тверскими спасателями было спасено более 3800 человек, проведено 2 850 поисково-спасательных работ на водах, свыше 2000 поисковых работ по поиску потерявшихся людей. За 2019 год сотрудниками службы совершено 800 оперативных выездов для проведения поисково-спасательных работ, спасено 115 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области