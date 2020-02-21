В преддверии 75-летия Победы в Ржеве покажут спектакль о судьбах воспитанников Калининского детского дома в годы Великой Отечественной войны

28 февраля на личном приеме граждан в приемной Президента РФ к Губернатору Игорю Рудене обратилась ветеран труда, руководитель общественной организации «Детдомовское братство» Зоя Алексеевна Кангро. Темой обращения стало содействие области в реализации патриотического проекта, посвященного сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Зоя Алексеевна совместно с Медновской санаторной школой-интернатом и тверской театральной студией «Алые паруса» является организатором спектакля о судьбах воспитанников Калининского детского дома в годы Великой Отечественной войны «Спеши, пока горит свеча…». В его основу легли воспоминания самой Зои Алексеевны, которая была воспитанницей детского дома. В постановке заняты ребята из Медновского интерната и театральной студии. Спектакль получил награды на фестивалях российского и областного уровней.

Как рассказала Зоя Алексеевна, в преддверии 75-летия Великой Победы планируется организовать показ спектакля в городе воинской славы Ржеве. На него будут приглашены ветераны Ржевского района. Для доставки юных артистов необходим транспорт.

Игорь Руденя подчеркнул: область окажет поддержку в реализации этого важного проекта, направленного на сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего поколения.

«Обеспечим специализированный транспорт для ребят, также договоримся по организации питания», – сказал Губернатор.

Глава региона отметил значимость показа спектакля на Ржевской земле, где в годы Великой Отечественной войны велись кровопролитные бои.

В декабре 2019 года в широкий прокат вышла военная драма «Ржев», посвященная сражениям под Ржевом. Первыми киноленту посмотрели ветераны Великой Отечественной войны и жители города, героически противостоявшего врагу в военные годы. Второй премьерный показ фильма прошел в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве.

В память о подвиге красноармейцев под Ржевом создается масштабный монумент – Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие станет одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы. Идею создания мемориального комплекса поддержал Президент России Владимир Путин.

Игорь Руденя и Зоя Алексеевна Кангро также обсудили вопрос о создании в Твери памятника, посвященного «детям войны».

В Тверской области в апреле 2019 года принят региональный закон, устанавливающий статус «дети войны». Закон предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 по 31 декабря 1945 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области