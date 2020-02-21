Мобильные бригады врачей провели обследование более 200 детей в районах Тверской области

В Тверской области за февраль 2020 года детской мобильной бригадой врачей были обследованы 205 юных жителей региона. Специалисты оказывали медицинскую помощь маленьким пациентам из Весьегонского, Кашинского, Калязинского, Кесовогорского, Краснохолмского, Молоковского и Сандовского районов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.

В составе мобильной бригады работали врачи узких специальностей - хирург, уролог, невролог, кардиолог, ортопед. Было выписано 5 направлений на дополнительное обследование и 10 на госпитализацию в Детскую областную больницу.

Выезды врачей ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей.

За 2019 год мобильные бригады врачей Детской областной клинической больницы совершили 27 выездов в районы. Было обследовано 1982 детей.

Также в Тверской области действуют мобильные бригады, которые обслуживают взрослое население. В их составе работают специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области