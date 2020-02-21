В Тверской области в детской областной клинической больнице установлена современная эндоскопическая система

В Тверской области по национальному проекту «Здравоохранение» для эндоскопического отделения детской областной клинической больницы приобретена и установлена система эндоскопической визуализации.

По мнению Губернатора Игоря Руденя, создание в регионе современной инфраструктуры для оказания квалифицированной медицинской помощи детям, повышение качества предоставляемых медицинских услуг - важное направление в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Аппарат японской фирмы «Olympus» пришел на смену старому поколению гастроскопов. Он выводит качественную картинку на монитор и позволяет увеличивать изображения, рассматривать мелкие детали.

«В отделении обследуются дети с рождения и до 17 лет. Мы смотрим пищевод, желудок и 12-перстную кишку. Кроме того, наше отделение единственное во всей области, где выполняются обследования под наркозом. Маленьким детям по-другому провести такое обследование невозможно»,-рассказала заведующая отделением Татьяна Минько.

Совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям, укреплению материально-техничной базы детских учреждений здравоохранения в тверском регионе уделяется особое внимание.

По национальному проекту для шести детских поликлиниках Тверской области приобретены новые рентгеновские комплексы. Новые рентгенаппараты установлены в детских поликлиниках Бежецкой, Вышневолоцкой, Конаковской, Торопецкой, Ржевской центральных районных больниц, а также в поликлинике №2 Городской клинической детской больницы №3, которая обслуживает 15 800 детей и осуществляет медицинскую помощь в 7 школах и 15 дошкольных учреждениях Твери.

Режимы цифрового рентгеновского аппарата «Медикс-Р-АМИКО» позволяют обследовать детей с рождения и до 18 лет, при этом все они подбираются индивидуально под каждого пациента. В комплекте с ренгенаппаратом поставлены все современные индивидуальные средства защиты для детей и их родителей. Общая сумма поставки оборудования составила около 80 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области