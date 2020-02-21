В полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» вышли представители туриндустрии Верхневолжья





Четверо представителей Тверской области вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в сфере туризма. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Подготовка квалифицированных специалистов, повышение качества туристских услуг – в числе приоритетных направлений сферы туризма Тверской области.

«Наши главные задачи – развитие в регионе индустрии гостеприимства, подготовка кадров, а также вовлечение в туристическую деятельность новых субъектов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Главные цели проекта «Мастера гостеприимства» – раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа специализаций в сфере гостеприимства.

Участниками конкурса стали предприниматели, руководители, менеджеры и специалисты туристской сферы, лидеры общественных организаций, студенты и выпускники образовательных учреждений, планирующие работать в индустрии.

Всего на конкурс поступило 21095 заявок. Дистанционный этап проходил с 13 ноября 2019 года по 7 февраля 2020-го. Эксперты оценивали общие и профессиональные знания конкурсантов, личностные качества и управленческие компетенции, рассматривали авторские проекты в сфере гостеприимства.

По итогам заочных испытаний к участию в полуфиналах конкурса допущено 1120 участников. В их числе – представители Верхневолжья.

Высокую оценку получил проект Ларисы Лизуновой по развитию образовательных технологий в туризме и проведению экскурсий в формате мастер-классов. Полуфиналистами конкурса также стали Светлана Маркина, специализирующаяся на истории джаза в Твери, и Мария Сергеева, защитившая диплом по истории, теории и практике гостеприимства, участник программы «Российские интеллектуальные ресурсы». Кроме того, в полуфинал вышел Максим Егоров, который занимается развитием туристского направления, связанного с русскими традициями.

Наставниками конкурса «Мастера гостеприимства» являются известные деятели туристической сферы: глава Ростуризма Зарина Догузова, ресторатор Александр Раппопорт, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов и другие.

Финал конкурса состоится в апреле и объединит 200 отраслевых специалистов. Победителями станут 50 конкурсантов. По итогам оценки экспертов не менее 10 проектов-финалистов будут отобраны для дальнейшей реализации в регионах при грантовой поддержке партнеров.

Лучшие участники конкурса получат 25 сертификатов на обучение в Сколково, 50 человек смогут принять участие в программе наставничества. Поощрениями для лучших участников станут бизнес-курс английского языка, обучение в школе туризма, участие в выездном туре, приглашения на стажировки в ведущих компаниях и организациях.

Оператор конкурса «Мастера гостеприимства» – АНО «Россия – страна возможностей», соорганизатором выступил Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).



Пресс-служба Правительства Тверской области.