ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Масленичная неделя в этом году в России празднуется с 24 февраля по 1 марта. Масленица – старинный народный праздник, первоначально ее празднование на Руси было связано с прославлением бога Солнца Ярилы, то есть, праздник имеет языческие корни. Ее празднуют, когда зима переходит в весну. В древности праздник помогал осмыслить течение времени: смена сезонов обрастала множеством примет и ритуалов. В Масленицу праздновали уходящую зиму и надеялись на скорое тепло. Гуляния всегда сопровождались огнем - горящие костры, колеса и чучело были главными атрибутами Масленицы и отзвуками культа солнца, царившего на Руси.

***

В эти выходные в Конаковском районе пройдут масленичные гулянья, которые в народе также принято называть проводами русской зимы. Праздничные мероприятия состоятся практически во всех городских и сельских поселениях района.

КОНАКОВО

В этом году Масленицу в связи с погодными условиями решено отмечать на городской площади. В празднике «Здравствуй, Масленица», который организуют Совет депутатов и администрация г. Конаково, пройдет 1 марта. В нем планируется показать театрализованное представление с выступлением творческих коллективов ДК им. Воровского, спортивные игры и состязания, детскую игровую программу и ярмарку с блинами и пирогами. Начало в 12 часов.

МОКШИНО И ЗАВИДОВО

В сельском поселении «Завидово» 1 марта будут организованы сразу две площадки для масленичных гуляний. На площади досугового центра деревни Мокшино праздник начнется в 11 часов, а на площади перед храмовым комплексом села Завидово - с 10 часов 30 минут. В программе – торговые ряды и фотозоны, поп-корн и фэйс-арт, мастер-классы и «Городок мастеров», катание на лошадях и театрализованные интерактивные программы, частушки и пляски, молодецкие забавы с призами, чайная церемония и угощение блинами. В Мокшино выступит народный ансамбль русской песни «Каравай», и в конце сожгут чучело Масленицы. А в Завидове всех порадует фольклорный ансамбль «Звонцы» из Москвы, народный ансамбль русской и казачьей песни «Околица», а чучело Масленицы будут спускать с горы!

Масленицу в народе называют еще широкой, потому что апогей празднества падает на вторую ее часть, с четверга по воскресенье, которая называется «широкой». А первая ее часть – «узкая», отмечается более скромно и идет с понедельника по среду. Широкая – значит, отмечаемая широко, с размахом, на всю катушку. И заканчивается она Прощеным воскресеньем, когда все могут попросить прощения друг у друга за все принесенные в течение года обиды.

С Масленицей! Блинов вам всем!