ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

28 февраля (пятница)

- Фестиваль мультфильмов «Научись управлять парусами». ГДК им. Воровского, начало в 15.30.

29 февраля (суббота)

- Чемпионат г. Конаково по мини-футболу среди ветеранов. СК «Олимп», начало в 10.00.

- Концерт фолк-поп ансамбля «Русская душа». ДК «Современник», цена билетов 200, 250 рублей.

- Открытый турнир по хоккею в рамках фестиваля «Русская зима». МБУ «Конаковский лёд», начало в 20.00.

1 марта (воскресенье)

- Народное гулянье «Здравствуй, Масленица». Центральная площадь, начало в 11.00.

4 марта (среда)

- «Читают все!» - акция Всемирный день чтения вслух. Детский отдел Конаковской МЦБ, начало в 11.00.