ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
28 февраля (пятница)
- Фестиваль мультфильмов «Научись управлять парусами». ГДК им. Воровского, начало в 15.30.
29 февраля (суббота)
- Чемпионат г. Конаково по мини-футболу среди ветеранов. СК «Олимп», начало в 10.00.
- Концерт фолк-поп ансамбля «Русская душа». ДК «Современник», цена билетов 200, 250 рублей.
- Открытый турнир по хоккею в рамках фестиваля «Русская зима». МБУ «Конаковский лёд», начало в 20.00.
1 марта (воскресенье)
- Народное гулянье «Здравствуй, Масленица». Центральная площадь, начало в 11.00.
4 марта (среда)
- «Читают все!» - акция Всемирный день чтения вслух. Детский отдел Конаковской МЦБ, начало в 11.00.