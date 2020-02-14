На конкурс «Лидеры России. Политика» заявилось более 8200 человек, в том числе от Тверской области

8270 человек заявилось на конкурс «Лидеры России. Политика» за первые сутки с начала регистрации на проект. Среди участников – представители всех регионов России (кроме Чукотского АО), в том числе от Тверской области.

О старте конкурса для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика» было объявлено 25 февраля. Новый проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России Владимира Путина.

Губернатор Игорь Руденя считает: такие инициативы позволяют лидерам Верхневолжья проявить себя, повысить компетенции, получить новый опыт и знания.

Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» – отдельное направление проекта «Лидеры России», предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.

Основное отличие нового конкурса от основного проекта «Лидеры России» в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. Если в конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, управленческих навыках, то здесь на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которыми должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу.

Еще одно отличие – в конкурсе «Лидеры России» участники могли зарегистрироваться от региона, в котором они родились, учились или работали, тогда как конкурсанты нового проекта могут регистрироваться от любого региона страны, с которым они связали или планируют связать свою общественно-политическую деятельность.

В наблюдательный совет конкурса «Лидеры России. Политика» вошел член Совета Федерации РФ от Тверской области, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, а также известные общественные и государственные деятели, ученые, представители здравоохранения, культуры, спорта, СМИ.

Заявки на конкурс можно подать до 16 марта (до 18:00 по московскому времени). Регистрация и подробная информация о проекте – на сайте политическиелидеры.рф.

В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. Затем пройдут очные полуфиналы, в мае состоится финал.

В этом году представители Верхневолжья проявили себя на конкурсе «Лидеры России». Шестеро управленцев региона вышли в полуфинал, финалистом стал исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Тверской области Максим Голик.

В общей сложности в суперфинал прошли 270 человек из ЦФО и других округов России, а также зарубежных стран. В марте 2020 года также запланированы полуфиналы по специализациям «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технология», по результатам которых еще 30 человек будут приглашены в суперфинал. 27-31 марта в Сочи назовут победителей конкурса – ими станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Наблюдательный совет возглавил глава государства. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», всероссийский конкурс «Доброволец России», фестиваль «Российская студенческая весна», профессиональный конкурс «Учитель будущего», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и другие инициативы.

Пресс-служба Правительства Тверской области