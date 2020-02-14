Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с директором Городенской Православной гимназии Алексеем Злобиным

27 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с директором Городенской Православной гимназии, настоятелем церкви в честь Рождества Богородицы в селе Городня Конаковского района, Почетным гражданином Тверской области Алексеем Злобиным. В числе тем обсуждения - функционирование образовательного учреждения, вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения.

В 1996 году Городенская православная гимназия в числе первых начала возрождать традиции духовного просвещения и образования в России. За эти годы здесь сложились добрые традиции, появились свои достижения.

По мнению главы региона, гимназия пользуется заслуженным доверием не только у педагогов, но и среди учеников и родителей.

Как было озвучено на встрече, в настоящее время в гимназии обучается 170 человек, в том числе дети из многодетных семей. Из близлежащих сельских поселений осуществляется подвоз учеников.

В учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей. Есть спортивный зал и мини-поле с искусственным покрытием для занятий футболом, установлены мультимедийные комплексы, интерактивные доски, функционирует компьютерный класс, современно оборудованные кабинеты, библиотека, работает 5 групп продленного дня, кабинет здоровья.

Кроме этого, сформирована система дополнительного образования детей по художественно-эстетическому, спортивному, естественно-научному, социально-педагогическому профилям.

За последние 10 лет гимназия выпустила 16 золотых медалистов. Учащиеся образовательного учреждения ежегодно принимают активное участие в районных олимпиадах и занимают призовые места.

Во время встречи Алексей Злобин озвучил идею создания ещё одного подобного учреждения в областной столице.

Пресс-служба Правительства Тверской области