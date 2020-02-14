На 2020 год Тверская область полностью обеспечена сеянцами для восстановления лесного фонда

В 2020 году в Тверской области мероприятия по лесовосстановлению планируется выполнить на площади 14 100 га. Эта работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

«Леса занимают более половины территории Верхневолжья. Очень важно не только рационально распорядиться этим серьезным потенциалом для развития региона, но и сберечь лес для новых поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году мероприятия по лесовосстановлению в регионе выполнены на площади более 18 тыс. га, что на 22 % превысило плановые показатели.Искусственное лесовосстановление проведено на площади 9, 3 тыс. га. Восстановление одного из главных богатств Верхневолжья проводится также силами самих арендаторов.

В прошлом году на проведение мероприятий по лесовосстановлению из федерального и областного бюджетов выделено 124,2 млнрублей, в том числе средства были направлены на оснащение специализированных организаций лесохозяйственной и лесопожарной техникой, оборудованием. Техника используется для патрулирования, транспортировки специалистов и противопожарного оборудования к местам тушения, а также для проведения работ по воспроизводству лесов.

Также в регионе проводится работа по уходу за лесными культурами, включая агротехнический уход.

В 2019 году в рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Сохраним лес» высажено более 511 тыс. штук сеянцев и саженцев древесных пород, проведено озеленение территорий, парков, скверов, аллей на площади 11,14 га.

В прошлом году в лесных питомниках области на площади 13,3 га были посеяны семена, выращено 28 млнштук стандартного посадочного материала, что позволит полностью обеспечить регион при проведении лесовосстановительных работ весной 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области