Валентина Матвиенко передаст белорусам землю в капсуле с мест захоронения советских солдат подо Ржевом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передаст землю в капсуле с мест захоронения советских солдат подо Ржевом белорусскому Храму-памятнику в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Участие главы верхней палаты российского федерального парламента в международной акции памяти «Во славу общей Победы!», в ходе которой состоится церемония передачи капсулы с землей, станет частью визита делегация Совета Федерации в Республику Беларусь 5-6 марта.

Напомним, на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов возле деревни Хорошево возводится мемориальный комплекс. Ржевский мемориал Советскому солдату будет открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

В начале февраля губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. Одним из вопросов стало развитие инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату.

«У мемориала должна развиваться вся необходимая инфраструктура. Ведется благоустройство территории, рядом делаем четырехполосную дорогу, которая станет одной из трасс, обеспечивающих парадный въезд в город Ржев. Здесь также располагается лагерь поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», – отметил Игорь Руденя.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиапроектов – демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru, в настоящее время собрано более 309 млн рублей.

Тверская область взяла на себя обязательства по благоустройству территории, обустройству общественных пространств, созданию инженерной инфраструктуры комплекса, включая электроснабжение и доступ к интернету.

В районе монумента ведется реконструкция дороги. Будут также оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса, рядом появится современный автозаправочный комплекс «Лукойл».

30 января началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. Главная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, установленная на 10-метровом восьмигранном холме. На листах кортеновской стали у основания увековечат имена солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.