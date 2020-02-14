Фонд развития промышленности Тверской области вошел в «тройку» лидеров по ЦФО

Фонд развития промышленности Тверской области по итогам работы в 2019 году занял 8-е место среди региональных фондов России и вошел в «тройку» лучших по Центральному федеральному округу. Об этом сообщает федеральный Фонд развития промышленности.

«Тверская область заинтересована в открытии производственных площадок, создании рабочих мест. Готовы оказывать содействие бизнесу, инвесторам. В том числе помогать через региональный Фонд развития промышленности», – отметил губернатор Игорь Руденя.

С конца 2018 года поддержку фонда получили три предприятия региона. Первым стал проект АО «ДКС» по расширению производства электротехнических гофрированных труб и металлорукавов в экструзионной оболочке. Компания «Биопласт» при поддержке Фонда развития промышленности Тверской области реализует проект по строительству производства средств для фильтрации воды. К модернизация производственно-логистического комплекса по изготовлению защитно-изоляционных материалов приступила компания «Пластик-Строймаркет», которая использует заёмные средства фонда на приобретение технологического и складского оборудования.

Благодаря предоставленным фондом займам общий бюджет поддержанных проектов превысил 133 млн рублей, при этом было создано порядка 30 новых рабочих мест.

Также Наблюдательным советом фонда одобрен проект по развитию литейного производства для выпуска комплектующих изделий Лихославльского завода «Светотехника». Сейчас вопрос о софинансировании проекта находится на рассмотрении в федеральном Фонде развития промышленности.

Льготные займы в размере до 100 млн. рублей предоставляются под 1-5% годовых. В настоящее время работают 4 основные программы займов: «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» совместно с федеральным Фондом развития промышленности, а также программы «Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности» и «Лизинговые проекты».

Получить государственную поддержку фонда и необходимые консультации предприятия региона могут в Центре «Мой бизнес». Он был открыт в Твери в октябре 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по инициативе Президента РФ Владимира Путина.