Жители Тверской области получат дополнительный выходной в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ

Общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ пройдет 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени. Поправка об этом внесена в профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Документом предлагается закрепить дату в статье 2 законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования. 22 апреля 2020 года объявляется нерабочим днем. Это будет оплачиваемый выходной по всей стране, в том числе в Тверской области. Предложение сформулировано по итогам состоявшейся вчера встречи Президента РФ Владимира Путина с рабочей группой, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию РФ президент Владимир Путин выступил 15 января в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию. Поправки к Основному закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Кроме того, предложено дополнить основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей, ввести в Конституцию норму о детях как важнейшем достоянии России.

Также президент поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти. Планируется дополнить статью 75 Конституции пунктом об уважении к людям труда, а также закрепить в Основном законе норму о проведении в России единой социально ориентированной государственной политики.

Всего рабочая группа получила около 900 предложений по изменениям в Основном законе.

«Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение», – отметил Владимир Путин в Послании.