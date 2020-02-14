В Тверской области растут темпы жилищного строительства по национальному проекту «Жильё и городская среда»

В Тверской области в январе 2020 годав рамках реализации регионального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» введено 50,5 тыс.кв.метров жилья, это в 1,5 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В эксплуатацию введено 8 многоквартирных домов жилой площадью 27,1 тыс.кв.м в Твери и Калининском районе, а также 157 индивидуальных жилых домов общей площадью 23,4 тыс.кв.м.

«Повышение темпов роста жилищного строительства — это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в рамках регионального проекта введено 636,9 тыс. кв. метров нового жилья, это в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. Введен 81 многоквартирный дом жилой площадью 244,1 тыс.кв.метровв Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, Осташковском городском округе. Объёмы индивидуального строительства за этот период - 2903 дома площадью 392,8 тыс.кв.метров.

Всего в Тверской области до 2024 года запланирован ввод жилья в объеме 4,553млн.кв.метров. План текущего года - 724тыс.кв.метров.

Для эффективной реализации проектов по жилищному строительству Правительством Тверской области разработаны системные решения.В том числе, администрациям муниципалитетов поручено создать реестры земельных участков для жилищного строительства.

Ещё одна задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей - реализация проектов по комплексному развитию территорий в крупных муниципальных образованиях региона. В первую очередь это Тверь, Конаково, Нелидовский городской округ. Администрациям этих муниципальных образований поручено обеспечить новые территории инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, предусмотреть благоустройство новых микрорайонов в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Пресс-служба Правительства Тверской области