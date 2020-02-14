В Тверской области в рамках проекта «Ржевский выступ» создадут павильон для музея и 3D-инсталляции о героических подвигах солдат

Межрегиональный поисково-мемориальный проект «Ржевский выступ» тверского объединения «Память поколений» стал победителем конкурса президентских грантов. Инициатива посвящена 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памяти бойцов Калининского фронта, павших на Ржевском выступе.

В Год памяти и славы поддержке патриотических проектов в Тверской области уделяется особое внимание.

«Мы, как наследники великой державы, должны делать акцент на реализации проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию», – отметил Губернатор Игорь Руденя при распределении региональных грантов для НКО на одном из заседаний областного Правительства.

«Ржевский выступ», получивший федеральную поддержку, направлен на интеграцию различных форм поисковой, творческой, социальной деятельности представителей разных регионов в единую среду для сохранения исторического наследия Великой Отечественной войны, патриотического воспитания граждан.

Подготовлен целый комплекс мероприятий, которые условно разбиты на тематические блоки: расширение и развитие инфраструктуры проекта, поисково-исследовательский блок, учебный, мемориальный, творческий, просветительский и медийный.

В рамках проекта планируется обустроить крытый павильон для музея «Ржевский выступ», площадку для тактических игр, благоустроить экспедиционные лагеря, реконструировать памятник в деревне Лесниково, создать 3D-инсталляции на тему подвигов гарнизонов 879 стрелкового полка. Также запланированы творческие мастерские для подростков и молодёжи по актёрскому мастерству, музыке, живописи, скульптуре, стендовому моделизму. По их результатам будут организованы совместные выставки.

Предусмотрено проведение учебных сборов, региональной «Школы молодого поисковика», учебно-тренировочных экспедиций для начинающих и уже имеющих первичные навыки добровольцев-поисковиков.

Будет продолжена работа площадки «Судьба солдата», разведки и поисковые экспедиции на линии фронта Ржевского выступа. По собранным материалам исследований и воспоминаний родных погибших, ветеранов и детей войны предполагается создать сценарий для детского фильма.

Кроме того, в образовательных учреждениях Твери и Тверской области будут проведены лекции о Ржевской битве и уроки Памяти, в том числе военно-исторические экскурсии по маршруту «Ржевская битва. Холмец» для школьников, студентов и родственников павших воинов.

Предполагается также создание телестудии и пресс-центр проекта.

Подробную информацию о «Ржевском выступе» можно узнать на http://rzhev.pokolenie-tver.ru/ и https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=BDC62629-A6CD-4079-8BF9-A6DD9E9F9487.

Всего победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2020 года стали 14 социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области. Общая сумма финансовой поддержки инициатив НКО региона составила более 26 млн рублей.

Проекты направлены на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, развитие и популяризацию спорта, меценатства, приобретение новых навыков и компетенций, восстановление святынь Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области