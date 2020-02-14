В Тверской области для инвесторов, чьи проекты включат в перечень приоритетных, предусмотрены дополнительные меры поддержки

На заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждён порядок рассмотрения и критерии отбора инвестиционных проектов для включения их в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Принятый документ направлен на развитие инвестиционной привлекательности Верхневолжья.

Получение такого статуса даст инвесторам возможность пользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, расширенным объёмом гарантийной поддержки от Фонда содействию кредитованию. Кроме того, планируется предоставлять инвесторам субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли), а также земельные участки в аренду на льготных основаниях.

«Наша задача – войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Работу по отбору проектов будут проводить региональное Министерство экономического развития, а также Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области.

Среди ключевых требований к инвестору - обязательная регистрация в качестве налогоплательщика на территории области, отсутствие различных задолженностей и процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства. Помимо этого, проект, планируемый к реализации, должен относится к приоритетным видам деятельности, утверждённым в регионе. Это сельское хозяйство, охота, рыбоводство, лесное хозяйство, туризм, промышленность, IT-технологии, деятельность в сфере водного транспорта, логистика, инновации и наука, сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья, строительство инженерных сооружений.

Каждый проект, который будет претендовать на включение в перечень приоритетных будет оцениваться по ряду критериев. В том числе, по количеству создаваемых рабочих мест на территории региона, планируемому объему капитальных вложений, объему налогов и сборов в консолидированный бюджет и другим. Также проект должен быть реализован на территории муниципального образования с численностью населения менее 10 тысяч человек, что позволит развивать небольшие территории Тверской области.

Резиденты инновационно-промышленных парков и резиденты экотехнопарков включаются в перечень без проведения отбора.

Пресс-служба Правительства Тверской области