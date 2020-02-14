В Тверской области Масленицу отметят фестивалем «Блин с припёком», интерактивными программами для детей и взрослых, народными забавами

В Тверской области в течение этой недели проходят праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Для жителей и гостей Верхневолжья подготовлены интерактивные и развлекательные программы, экскурсии, мастер-классы, народные забавы, конкурсы.

27 февраля в Кашинском краеведческом музее состоится праздник для детей «Сударыня масленица». В этот же день музей А.С. Пушкина в Торжке приглашает юных гостей в 11:00 на праздник «Широкая масленица».

Главные события состоятся в учреждениях культуры региона в ближайшие выходные.

29 февраля Тверской областной Дом народного творчества в 12.00 приглашает всех желающих на семейную субботу «Вся семья вместе, так и душа на месте». Гостей праздника ждёт тематическая программа, мастер-класс «Кукла-солнышко, символ праздника», различные конкурсы.

Также в субботу детский музейный центр в Твери в 17.00 ждёт взрослых и детей на семейный праздник «Масленица - блиноеда».

Праздновать «Широкую Масленицу» 29 февраля будут в Старице. Народные гуляния стартуют в городском саду в 12.00. В программе – концерт, ярмарка, русские забавы – перетягивание каната, бег в мешках, покорение высокого столба, различные викторины и многое другое.

Центральной площадкой праздника в Твери станет Городской сад. 1 марта в 12 часов здесь запланированы театрализованные концертно-развлекательные программы с участием творческих коллективов города, массовыми играми и конкурсами. Около центрального входа в Городской сад будет работать площадка исторических клубов «Молодецкие потехи», на которой будут представлены костюмированные показательные выступления и бои. Также для жителей и гостей города будет организована спортивная программа, праздничная торговля.

В воскресенье во Дворце культуры «Пролетарка» в 12.00 гостей будут встречать сказочные персонажи. Развлекательная программа организована при поддержке студентов Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова с участием начинающих артистов народного театра-студии «Диалог». Организаторы расскажут об истории, обычаях и традициях народного праздника проводов зимы и встречи весны. Подарком к Масленице станет концерт народного фольклора студий и коллективов ДК «Пролетарка». Завершится праздник в 14:00 бесплатным показом детской мультипликационной программы в малом зале ДК «Пролетарка».

Фестиваль «Блин с припёком. Торжество Минервы» пройдёт 1 марта с 11.00 до 15.00 в Торжке на площадке Всероссийского историко-этнографического музея. Ожидается, что праздник посетят более 4 500 гостей со всей России.

На празднике «Широкая Масленица» в усадьбе Домотканово в деревне Красная Новь Калининского района 1 марта выступит фольклорно-этнографический ансамбль «Межа». Ассоциация «Варяжский путь» организует стрельбу из лука, арбалетов, метание копья, битву на мечах в рыцарских доспехах. Также будет работать пейнтбольный тир, пройдёт лазертаг-шоу.

Подробная информация о мероприятиях размещена на портале welcometver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области