Тверская область в числе первых регионов начинает консолидировать электросетевые активы

Губернатор Игорь Руденя 26 февраля совершил рабочую поездку в город Кимры, где состоялось совещание, посвященное консолидации электросетевых активов тверского региона. В совещании приняли участие председатель правления, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» Манвел Мажонц.

«Тверская область – один из первых регионов, который поднимает вопрос о полной консолидации электросетевых активов», – отметил Павел Ливинский.

По его словам, компания «Россети», которая обслуживает 80% электросетей страны, готова принимать на баланс своих организаций электросетевое имущество регионов, в том числе бесхозяйное. Большая роль в этой работе отводится главам муниципальных образований, которым рекомендовано выявлять бесхозяйные сети, устанавливать право собственности и передавать на баланс компании «Россети».

«Для нас и других субъектов Российской Федерации это будет знаковое решение, потому что повысится управляемость, повысится эффективность. Это поможет минимизировать издержки. Но самое главное, у нас появится один вертикальный центр управления энергосистемой нашей страны и нашего региона», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также обратил внимание на актуальную для всех регионов проблему бесхозяйного электросетевого имущества. Такие объекты есть, в том числе, в Кимрах и на территории района.

«К 20 марта у нас будет пошаговый план по каждому муниципальному образованию с перечислением всех активов энергосетевого комплекса, которые функционируют на территории нашего региона. Мы поставили задачу к середине 2021 года сделать консолидацию всех энергетических активов на территории нашего региона совместно с компанией «Россети», – сообщил Игорь Руденя.

Губернатор также подчеркнул, что консолидация активов даст возможность успешно реализовывать национальные проекты, так как большое количество строящихся в регионе социальных объектов – больниц, школ, детских садов – нуждается в надежном электроснабжении.

Кроме того, консолидация электросетевых объектов позволит повысить управляемость электрическими сетями и надежность электроснабжения потребителей, снизить аварийность и сократить сроки восстановления электроснабжения жилищного фонда, социальных объектов и предприятий безостановочного цикла. Все это в целом будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности территорий за счет планомерного строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

После совещания Игорь Руденя и Павел Ливинский встретились с жителями города Кимр и осмотрели трансформаторную подстанцию, которая в настоящее время является бесхозяйным имуществом. Принято решение взять этот объект на баланс компании «Россети». Губернатор также поднял вопрос о возможности переноса подстанции подальше от жилого дома. Руководитель «Россетей» поддержал это предложение.

Также глава региона и генеральный директор ПАО «Россети» посетили филиал организации в городе Кимры, осмотрели парк техники и побывали на диспетчерском пункте аварийной бригады.

Напомним, в феврале 2019 года на круглом столе о развитии электросетевого хозяйства в регионах, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, Губернатор Игорь Руденя предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность объединения электросетевых активов под управлением единой компании, что позволит уменьшить издержки и обеспечить устойчивую тарифную политику.

В 2018 году стартовала реализация программы ПАО «Россети Центр» по повышению надёжности электроснабжения потребителей Верхневолжья. Тверской регион стал вторым в Российской Федерации, где ПАО «Россети» провело масштабные учения энергетиков. За 3 месяца была выполнена трёхлетняя производственная программа: расчищено и расширено более 13 тысяч гектаров охранных зон, выполнена реконструкция 550 километров линий электропередачи с заменой опор и проводов. В результате за последние полтора года количество аварий по основной сети классом напряжения 6-10 кВ и выше сократилось почти в 3 раза. Нормативный срок устранения аварии также уменьшился и составляет в среднем не более 4 часов.

В Тверской области последовательно ведется работа по консолидации коммунальных активов. Под контроль региональной власти возвращены объекты критической инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами.

Пресс-служба Правительства Тверской области