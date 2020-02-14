Спортсмены Тверской области показали высокие результаты на соревнованиях по дзюдо и перетягиваю каната

Высоким достижением для тверского спорта стали бронзовые награды, завоёванные тверичанками на Чемпионате мира по перетягиванию каната, который завершился в ирландском городе Леттеркенни. Российские спортсмены впервые в истории принимали участие в соревнованиях такого уровня. Тверские спортсменки завоевали две бронзы в возрастной категории до 23 лет (U23).

Смешанная команда, в состав которой вошла Елизавета Кочнева, стала третьей в весовой категории 560 кг, а женская команда, в составе которой были спортсменки Тверской области Юлия Захарова, Алина Смирнова и Елизавета Кочнева, замкнула тройку призеров в категории 500 кг.

Также спортсмены Тверской области успешно выступили в Курске на Первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

В дисциплине «Олимпийское дзюдо» золотую медаль завоевала Алёна Козлова (ДЮСШ борьбы «Олимп»), серебряную - Павел Савинский и Фёдор Карпов (ДЮСШ борьбы «Олимп»), Марк Шнайдер (СШОР единоборств), бронзовую - Георгий Морозов (ДЮСШ борьбы «Олимп»).

Эти же ребята достойно проявили себя и в демонстрации техники 2 и 3 КЮ: «золото» взял Павел Савинский, «серебро» у Алёны Козловой, Фёдора Карпова и Марка Шнайдера, «бронза» досталась Георгию Морозову.

Все спортсмены вошли в состав сборной команды Центрального Федерального округа и будут выступать на финальном Первенстве России, которое пройдет 20-24 марта 2020 в Новороссийске.

В Тверской области дзюдо является одним из 16 базовых видов спорта, которые являются наиболее перспективными для развития спорта высших достижений и получают дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Благодаря поддержке регионального Правительства и Федерации дзюдо России в регионе успешно проводятся Всероссийские и международные спортивные мероприятия по этому виду спорта. В частности, кубок Европы по дзюдо среди кадетов (с 2010 года получивший официальный статус Международный турнир «Тверские Надежды»), чемпионат России, юношеское и юниорское первенство России, юношеское первенство Всероссийского общества «Динамо», этап ЦФО Всероссийской летней Спартакиады.

Хорошую репутацию заслужили тверские детско-юношеские турниры: межрегиональный турнир на призы Правительства и Законодательного Собрания Тверской области, межрегиональный турнир памяти Героя России, генерал-майора авиации Б.А. Воробьева, межрегиональный турнир на призы Спецподразделений правоохранительных органов УМВД РФ по Тверской области, посвященный Дню защитника Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области