Представителей Тверской области приглашают на конкурс «Лидеры России. Политика»

В России объявлено о старте нового проекта АНО «Россия – страна возможностей» – конкурса для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика». Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Принять в нем участие приглашают представителей Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя считает: такие проекты позволяют лидерам Верхневолжья проявить себя, повысить компетенции, получить новый опыт и знания.

25 февраля в Администрации Президента РФ состоялся брифинг, посвященный старту конкурса «Лидеры России. Политика». О новом проекте рассказали первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, член Совета Федерации РФ от Тверской области, член Наблюдательного совета конкурса Владимир Лукин, представители Государственной Думы РФ, экспертного совета конкурса, руководство платформы «Россия – страна возможностей».

Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» – отдельное направление проекта «Лидеры России», предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.

Основное отличие нового конкурса от основного проекта «Лидеры России» в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. Если в конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, управленческих навыках, то здесь на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которыми должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу. Заявиться на конкурс можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени). Регистрация и подробная информация о проекте – на сайте политическиелидеры.рф.

В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. Затем пройдут очные полуфиналы, в мае состоится финал.

В этом году представители Верхневолжья проявили себя на конкурсе «Лидеры России». Шестеро управленцев региона вышли в полуфинал, финалистом стал исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Тверской области Максим Голик.

В общей сложности в суперфинал прошли 270 человек из ЦФО и других округов России, а также зарубежных стран. В марте 2020 года также запланированы полуфиналы по специализациям «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технология», по результатам которых еще 30 человек будут приглашены в суперфинал. 27-31 марта в Сочи назовут победителей конкурса – ими станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет глава государства.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», всероссийский конкурс «Доброволец России», фестиваль «Российская студенческая весна», профессиональный конкурс «Учитель будущего», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и другие инициативы.

Пресс-служба Правительства Тверской области