В Тверской области проведут реновацию стационарных учреждений для пожилых людей

26 февраля Губернатор Игорь Руденя провел совещание о реновации в Тверской области стационарных учреждений для проживания пожилых граждан.

Поддержка старшего поколения – одно из приоритетных направлений национального проекта «Демография», который реализуется в рамках Стратегии 2024, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. По поручению главы государства предусмотрена реновация стационарных учреждений для людей преклонного возраста.

«В Тверской области были проведены встречи с потенциальными проектировщиками. Главная задача – найти в регионе площадки для создания новых социальных объектов, которые будут соответствовать всем требованиям. Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру», – подчеркнул Игорь Руденя.

Участники совещания обсудили предполагаемые площадки для размещения в Тверской области учреждений «нового типа» для проживания пожилых людей, в том числе маломобильных граждан.

Тверская область стала одной из первых в стране, где были открыты гериатрические отделения. Их работа направлена на улучшение качества жизни и активное долголетие пожилых людей. В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году запланировано открытие гериатрического центра на базе городской клинической больницы №1 имени В.В. Успенского, рассчитанного на 30 мест.

В областной столице действует Тверской геронтологический центр. Традиционно Губернатор Игорь Руденя поздравляет пенсионеров, проживающих в центре, с Новым Годом, Рождеством и другими праздниками.

В 2019 году в центр по национальному проекту «Демография» поступило новое оборудование. Специальная современная каталка с гидроприводом предназначена для комфортного проведения гигиенических процедур маломобильным пациентам.

В целом на приобретение нового оборудования для учреждений социальной защиты населения Тверской области в 2019 году направлено порядка 49 млн рублей. В частности, закуплены новые автомобили для доставки пожилых граждан из сельской местности в медицинские учреждения.

По программе «Старшее поколение» в Тверской области предусмотрена диспансеризация людей старшего возраста; иммунизация жителей региона пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях; обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости.

Для людей преклонного возраста действуют различные виды социальной помощи. Это компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, материальная помощь в трудной жизненной ситуации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, «социальный автомобиль», прокат средств адаптации услуги юриста и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области