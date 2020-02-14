14 социально ориентированных НКО Тверской области стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов

14 социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2020 года. Общая сумма финансовой поддержки инициатив НКО региона составила более 26 млн рублей.

Социальные проекты, ставшие победителями конкурса, направлены на развитие институтов гражданского общества, охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни, реализацию мероприятий в области культуры и искусства, просвещения, а также сохранение исторической памяти.

По мнению Губернатора Игоря Руденя, очень важно поддерживать социально значимые проекты, особенно – патриотической направленности.

«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы, как наследники великой державы, должны делать особый акцент на реализации проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию», – считает Игорь Руденя.

Поисково-исследовательскому объединению «Память поколений» выделено более 13,6 млн рублей на проект «Ржевский выступ», включающий комплекс мероприятий. Так, планируется обустроить крытый павильон для музея «Ржевский выступ», площадку для тактических игр, благоустроить экспедиционные лагеря, выполнить реконструкцию памятника в деревне Лесниково, создать 3D-инсталляции на тему подвигов гарнизонов 879 стрелкового полка, провести региональные «Школы молодого поисковика» и многое другое.

На патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти также направлены проекты других победителей: детской общественной организации «Дружина православных следопытов Святого Благоверного Великого Князя Михаила Тверского», военно-патриотического центра «ПОДВИГ», областной организации по содействию увековечения памяти погибших при защите Отечества «ТВЕРИЧИ», культурно-исторического фонда «Каменский стан».

Проект «Ладья безграничных возможностей» от Тверского спортивного клуба «Шторм» ориентирован на создание в Верхневолжье условий для занятий детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом. Поддержка проекта составила 1,5 млн рублей.

Возрождению и популяризации спортивного ориентирования в образовательных учреждениях тверского региона посвящён проект «Добро пожаловать в ориентированные» от Тверской региональной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Тверской области». Грант составил свыше 374 тыс. рублей. Поддержку в сумме 299 тыс. рублей получил спортивный проект Тверской областной общественной организации по развитию велосипедного движения «Клуб ВелоТверь».

Реализация проекта «Добрая Тверь» от Фонда городского развития «Фонд Твери» предусматривает трехступенчатую систему вовлечения жителей города Твери в благотворительную деятельность. Сумма гранта на реализацию проекта составила 2,6 млн рублей.

На популяризацию деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций направлен проект «Светлые люди Верхневолжья», разработанный информационным центром радиовещания, искусства и культуры «Радио Вера Верхневолжье». На реализацию проекта предоставлено 500 тыс. рублей.

На развитие навыков и компетенций в работе в социальных медиа у молодых журналистов из городских и сельских поселений Тверской области нацелен проект автономной некоммерческой организации поддержки социально значимых инициатив «Видеофакт» - «Школа молодого журналиста».

Также в числе победителей благотворительный фонд «Религиозной организации «Тверская и Кашинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» по восстановлению порушенных святынь во имя святого благоверного князя Михаила Тверского», Тверской Союз православных мирян, частное социально - культурное учреждение «Малиновая сказка».

Пресс-служба Правительства Тверской области