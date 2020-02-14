В шести детских поликлиниках Тверской области установлены новые рентгеновские комплексы

В шести детских поликлиниках Тверской области появились новые рентгеновские комплексы. Оборудование установлено в рамках реализации в Верхневолжье регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Тверской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».

«За счет активного участия в национальном проекте «Здравоохранение» в регионе ведется модернизация инфраструктуры учреждений. Укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе детских, играет большую роль в повышении качества медицинской помощи на территории Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Новые рентгенаппараты установлены в детских поликлиниках Бежецкой, Вышневолоцкой, Конаковской, Торопецкой, Ржевской центральных районных больниц, а также в поликлинике №2 Городской клинической детской больницы №3, которая обслуживает 15 800 детей и осуществляет медицинскую помощь в 7 школах и 15 дошкольных учреждениях Твери.

Режимы цифрового рентгеновского аппарата «Медикс-Р-АМИКО» позволяют обследовать детей с рождения и до 18 лет, при этом все они подбираются индивидуально под каждого пациента. В комплекте с ренгенаппаратом поставлены все современные индивидуальные средства защиты для детей и их родителей. Общая сумма поставки оборудования составила около 80 млн рублей.

Как отметила главный врач Городской клинической детской больницы №3 Анна Бекетова, укрепление материально-технической базы поликлиник №№ 1 и 2 продолжится и в этом году. Например, в поликлинике №2 планируется приобрести оборудование для дооснащения кабинета врача-офтальмолога и клинико-диагностической лаборатории.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», а также проекта «Бережливая поликлиника» в поликлинике установлены информационные киоски, оборудование для колл-центра, мягкая модульная мебель, оборудована детская зона, оптимизирована работа регистратуры, повышена эффективность профилактической работы, навигация и визуализация. В результате сократилось время ожидания в регистратуре с 20 минут до 5 минут, осуществлен полный переход на электронную запись, создано картохранилище, организован колл-центр на два рабочих места, сокращено время прохождения профосмотра детьми 12-месячного возраста с 14-30 дней до 2 дней.

Пресс-служба Правительства Тверской области