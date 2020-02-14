Ветеранам Тверской области вручат около 13 тысяч юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

В муниципалитетах Тверской области началось вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Всего в регион поступило 13 тысяч памятных наград.

Первая торжественная церемония вручения наград состоялась в Кимрах в минувшем январе во время рабочей поездки в муниципалитет Губернатора Игоря Рудени. Глава региона лично передал медали ветеранам Ржева и Ржевского района в день посещения Ржевского мемориала Советскому солдату. В преддверии Дня защитника Отечества на торжественном мероприятии в театре драмы Игорь Руденя вручил юбилейные медали 31 ветерану Верхневолжья.

«Для меня и для моих коллег большая честь выполнить почетную миссию – вручить по поручению Президента России Владимира Путина юбилейные медали вам, тем людям, которые отстояли нашу свободную и независимую страну», – сказал Игорь Руденя, передавая юбилейные медали ветеранам в городе воинской славы Ржеве 30 января.

Юбилейные медали вручаются участникам сражений Великой Отечественной войны, участникам партизанских отрядов, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла и другим категориям ветеранов, внесшим вклад в Победу.

В Тверской области все награды будут торжественно переданы ветеранам до 8 мая 2020 года. В церемониях примут участие представители местных администраций, ветеранских, молодежных и других общественных организаций. Для маломобильных ветеранов торжественное вручение медалей будет организовано на дому.

Пресс-служба Правительства Тверской области