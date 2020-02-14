В Тверской области сформируют Совет по стратегическому развитию и национальным проектам

В Тверской области будет создан Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Среди ключевых задач Совета –принятиерешений по вопросам реализации проектов, контроль за сроками исполнения, координация деятельности участников проектной деятельности и другие.

Совет возглавит Губернатор Тверской области. В его состав войдут заместители Председателя Правительства Тверской области, руководители исполнительных органов государственной власти региона, главы муниципалитетов, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Тверской области, а также общественных организаций.

Предполагается, что заседания Совета будут проходить не реже одного раза в квартал. Для решения оперативных и текущих вопросов будет сформирован Президиум Совета.

Итоги реализации национальных проектов в 2019 году и ключевые мероприятия по нацпроектам стали главными темами заседания Правительства Тверской области, которое 25 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что важнейшими направлениями национальных проектов являются демография, здравоохранение, развитие экономики, инфраструктура, экология и культура. В Тверской области в первую очередь это строительство детских садов и школ, создание современных медицинских учреждений, их ремонт, реновация, создание ФАПов, а также учреждений культуры, ремонт дорог и благоустройство территорий, строительство жилья, модернизация систем водоснабжения, формирование новой системы обращения с отходами», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов – всего это 142 мероприятия. В 2019 году объем расходов по их исполнению составил 8,7 млрд рублей, по данному показателю Верхневолжье занимает 7 место в Центральном федеральном округе.

В прошлом году реализованы важные для территорий и жителей проекты по модернизации социальной и дорожной инфраструктуры, созданию современной городской среды.

Особое внимание в 2020-м и последующих годах будет уделено контролю за соблюдением графиков, работе с подрядчиками, проектному управлению и другим актуальным вопросам.

В 2020 году общий объём финансирования национальных проектов в Тверской области составляет 11,9 млрд рублей, из которых 7,6 млрд рублей – средства федерального бюджета, 4,3 млрд рублей – областного.

Среди приоритетов - завершение строительства 7 детских садов, школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в Твери, открытие 16 модульных ФАПов и центров амбулаторной онкологической помощи на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. Аваева в Твери и Вышневолоцкой ЦРБ, благоустройство территорий, ремонт учреждений культуры в сельской местности, модернизация водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации и водозабора в Кесовой горе.

Пресс-служба Правительства Тверской области